Дженнифер Лоуренс призналась, какую пластическую операцию уже сделала

Какие косметические процедуры делала звезда

Лоуренс призналась, что уже сделала подтяжку груди. Также актриса планирует когда - нибудь прибегнуть к фейслифтингу - хирургической процедуре для коррекции возрастных изменений лица.

"Я хочу быть сексуальной мамой", - сказала Лоуренс.

Она объяснила, что во время утренних поездок с детьми в школу хочет выглядеть женщиной, которая держит все под контролем, даже если сама только что проснулась и совсем не чувствует себя собранной.

Дженнифер Лоуренс (фото: thecut.com)

Актриса воспитывает двух сыновей с мужем Куком Марони, с которым поженилась в 2019 году. Ранее она уже говорила о том, как беременности и роды повлияли на ее тело.

Она отмечала, что после рождения первого ребенка его тело почти полностью восстановилось, тогда как после второй беременности изменения оказались более ощутимыми.

Дженнифер Лоуренс (фото: thecut.com)

Тогда же актриса рассказывала, что рассматривает возможность косметической операции на груди и не исключает фейслифтинга в будущем. Теперь она подтвердила, что уже совершила одну из процедур, о которых говорила ранее.

Лоуренс также откровенно высказывалась о других косметологических вмешательствах. В частности, она рассказывала об использовании небольших доз ботулотоксина - так называемого baby Botox. По словам актрисы, ей важно сохранять естественную мимику, необходимую для работы в кино.

Дженнифер Лоуренс (фото: thecut.com)

Собственный бренд ухода за волосами

Новое интервью вышло на фоне запуска ее собственного бренда по уходу за волосами Mes°, который она создала вместе с биотехнологической компанией Arcaea и ученой Ясминой Аганович. Первая линейка содержит три продукта: восстановительную маску, сыворотку для повторной укладки и спрей для придания объема.

По словам Лоуренс, интерес к уходу за волосами сформировался после многих лет съемки в кино, когда ее волосы регулярно подвергались покраске, укладке и термическому воздействию.

Собственный бренд стал для актрисы возможностью предложить средства, помогающие ухаживать за волосами без лишних усилий.