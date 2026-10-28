Дженніфер Лоуренс зізналася, яку пластичну операцію вже зробила

Які косметичні процедури робила зірка

Лоуренс зізналася, що вже зробила підтяжку грудей. Також акторка планує колись вдатися до фейсліфтингу - хірургічної процедури для корекції вікових змін обличчя.

"Я хочу бути сексуальною мамою", - сказала Лоуренс.

Вона пояснила, що під час ранкових поїздок із дітьми до школи хоче мати вигляд жінки, яка тримає все під контролем, навіть якщо сама щойно прокинулася й зовсім не почувається зібраною.

Дженніфер Лоуренс (фото: thecut.com)

Акторка виховує двох синів із чоловіком Куком Мароні, з яким одружилася у 2019 році. Раніше вона вже говорила про те, як вагітності та пологи вплинули на її тіло.

Вона зазначала, що після народження першої дитини її тіло майже повністю відновилося, тоді як після другої вагітності зміни виявилися відчутнішими.

Дженніфер Лоуренс (фото: thecut.com)

Тоді ж акторка розповідала, що розглядає можливість косметичної операції на грудях і не виключає фейсліфтингу в майбутньому. Тепер вона підтвердила, що вже зробила одну з процедур, про які говорила раніше.

Лоуренс також відверто висловлювалася про інші косметологічні втручання. Зокрема, вона розповідала про використання невеликих доз ботулотоксину - так званого baby Botox. За словами акторки, їй важливо зберігати природну міміку, необхідну для роботи в кіно.

Дженніфер Лоуренс (фото: thecut.com)

Власний бренд догляду за волоссям

Нове інтерв’ю вийшло на тлі запуску її власного бренду догляду за волоссям Mes°, який вона створила разом із біотехнологічною компанією Arcaea та науковицею Ясміною Аганович. Перша лінійка містить три продукти: відновлювальну маску, сироватку для повторного укладання та спрей для надання об’єму.

За словами Лоуренс, інтерес до догляду за волоссям сформувався після багатьох років знімання в кіно, коли її волосся регулярно піддавалося фарбуванню, укладанню та термічному впливу.

Власний бренд став для акторки можливістю запропонувати засоби, які допомагають доглядати за волоссям без зайвих зусиль.