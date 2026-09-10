Дженнифер Лоуренс появилась в Instagram, но ее имя уже заняли, - СМИ

На страницу обратили внимание еще до появления первой публикации
СМИ сообщили о появлении в Instagram верифицированного аккаунта под именем Дженнифер Лоуренс. Оскароносная звезда "Голодных игр" годами избегала публичного ведения соцсетей.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на аккаунт @jlaw в Instagram.
По данным Folha de S.Paulo, 9 сентября страница собрала более 395 тысяч подписчиков, хотя сообщений на ней еще не было.
В описании профиля объяснили выбор короткого никнейма: вариант @jenniferlawrence уже занят.
Среди подписок – Леонардо ДиКаприо, Мартин Скорсезе и Джош Гатчерсон.
Just Jared уточняет: редакция обратилась к команде Лоуренс за подтверждением подлинности страницы и на момент публикации ожидала ответа.
Дженнифер Лоуренс создала аккаунт в Instagram (скриншот)
Еще в 2014 году в интервью BBC Radio 1 актриса заявляла, что не планирует заводить Twitter.
Она объясняла, что ей сложно успевать даже за электронной перепиской.
"Я не очень хорошо ладю с телефонами или технологиями", - признавалась Лоуренс.
Тогда она также предостерегала поклонников, что страницы в Instagram, Facebook или Twitter, выдающие себя за нее, ей не принадлежат.