Дженнифер Лопес выступит на Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби: кто еще будет петь

Когда выступит Дженнифер Лопес

Концерт пройдет на площадке Etihad Live на острове Яс. Выступление станет частью четырехдневной музыкальной программы, посвященной завершающему этапу сезона Формулы-1 на трассе Yas Marina Circuit.

Лопес станет одной из участниц шоу. Среди самых известных песен артистки - If You Had My Love, Waiting for Tonight, Jenny от Block, On the Floor и Let's Get Loud.

Кроме музыкальной карьеры, она также известна ролями в кино. В наработке артистки такие фильмы, как "Селена", "Свадебный переполох" и "Мошенницы". А в этом году она представила фильм "Офисный роман", после которого ей начали приписывать любовь с коллегой.

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Кто еще выступит на Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби

Послегоночные концерты пройдут с 3 по 6 декабря. Организаторы подготовили выступления артистов на каждый день музыкальной программы.

Расписание концертов:

3 декабря - Lewis Capaldi и Zara Larsson

4 декабря - Jennifer Lopez и Alex Warren

5 декабря - Imagine Dragons

6 декабря - The Chainsmokers и The Script

Посетить концерты смогут обладатели билетов на Гран-при Абу-Даби. Отдельно приобрести доступ только к музыкальной программе нельзя.