Дженніфер Лопес виступить на Гран-прі Формули-1 в Абу-Дабі: хто ще співатиме
Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес виступить на післягоночному концерті Гран-прі Формули-1 в Абу-Дабі у грудні 2026 року. Разом із нею цього року на сцену вийде ще кілька відомих артистів.
Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на оголошення організаторів.
Коли виступить Дженніфер Лопес
Концерт відбудеться на майданчику Etihad Live на острові Яс. Виступ стане частиною чотириденної музичної програми, присвяченої завершальному етапу сезону Формули-1 на трасі Yas Marina Circuit.
Лопес стане однією з учасниць шоу. Серед найвідоміших пісень артистки - If You Had My Love, Waiting for Tonight, Jenny from the Block, On the Floor та Let’s Get Loud.
Окрім музичної кар'єри, вона також відома ролями в кіно. У доробку артистки такі фільми, як "Селена", "Весільний переполох" та "Шахрайки". А цього року вона представила стрічку "Офісний роман", після якої їй почали припусувати кохання з колегою.
Хто ще виступить на Гран-прі Формули-1 в Абу-Дабі
Післягоночні концерти відбуватимуться з 3 до 6 грудня. Організатори підготували виступи артистів на кожен день музичної програми.
Розклад концертів:
- 3 грудня - Lewis Capaldi та Zara Larsson
- 4 грудня - Jennifer Lopez та Alex Warren
- 5 грудня - Imagine Dragons
- 6 грудня - The Chainsmokers та The Script
Відвідати концерти зможуть власники квитків на Гран-прі Абу-Дабі. Окремо придбати доступ лише до музичної програми не можна.