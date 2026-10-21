Дженнифер Лопес выступит на Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби: кто еще будет петь

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес выступит на послегоночном концерте Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби в декабре 2026 года. Вместе с ней на сцену выйдет еще несколько известных артистов.

Об этом сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на объявление организаторов.

Когда выступит Дженнифер Лопес

Концерт пройдет на площадке Etihad Live на острове Яс. Выступление станет частью четырехдневной музыкальной программы, посвященной завершающему этапу сезона Формулы-1 на трассе Yas Marina Circuit.

Лопес станет одной из участниц шоу. Среди самых известных песен артистки - If You Had My Love, Waiting for Tonight, Jenny от Block, On the Floor и Let's Get Loud.

Кроме музыкальной карьеры, она также известна ролями в кино. В наработке артистки такие фильмы, как "Селена", "Свадебный переполох" и "Мошенницы". А в этом году она представила фильм "Офисный роман", после которого ей начали приписывать любовь с коллегой.

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Кто еще выступит на Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби

Послегоночные концерты пройдут с 3 по 6 декабря. Организаторы подготовили выступления артистов на каждый день музыкальной программы.

Расписание концертов:

3 декабря - Lewis Capaldi и Zara Larsson

4 декабря - Jennifer Lopez и Alex Warren

5 декабря - Imagine Dragons

6 декабря - The Chainsmokers и The Script

Посетить концерты смогут обладатели билетов на Гран-при Абу-Даби. Отдельно приобрести доступ только к музыкальной программе нельзя.