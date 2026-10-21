Дженніфер Лопес виступить на Гран-прі Формули-1 в Абу-Дабі: хто ще співатиме

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес виступить на післягоночному концерті Гран-прі Формули-1 в Абу-Дабі у грудні 2026 року. Разом із нею цього року на сцену вийде ще кілька відомих артистів.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на оголошення організаторів.

Коли виступить Дженніфер Лопес

Концерт відбудеться на майданчику Etihad Live на острові Яс. Виступ стане частиною чотириденної музичної програми, присвяченої завершальному етапу сезону Формули-1 на трасі Yas Marina Circuit.

Лопес стане однією з учасниць шоу. Серед найвідоміших пісень артистки - If You Had My Love, Waiting for Tonight, Jenny from the Block, On the Floor та Let’s Get Loud.

Окрім музичної кар'єри, вона також відома ролями в кіно. У доробку артистки такі фільми, як "Селена", "Весільний переполох" та "Шахрайки". А цього року вона представила стрічку "Офісний роман", після якої їй почали припусувати кохання з колегою.

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Хто ще виступить на Гран-прі Формули-1 в Абу-Дабі

Післягоночні концерти відбуватимуться з 3 до 6 грудня. Організатори підготували виступи артистів на кожен день музичної програми.

Розклад концертів:

3 грудня - Lewis Capaldi та Zara Larsson

4 грудня - Jennifer Lopez та Alex Warren

5 грудня - Imagine Dragons

6 грудня - The Chainsmokers та The Script

Відвідати концерти зможуть власники квитків на Гран-прі Абу-Дабі. Окремо придбати доступ лише до музичної програми не можна.