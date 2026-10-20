Дженнифер Лопес приписывают новый роман со звездой "Теда Лассо"

Собеседник издания утверждает, что артисты встречаются, но пока речь не идет о серьезных обязательствах.

По его словам, их объединяет любовь к вечеринкам и походам в рестораны. Представители обеих звезд не ответили на запросы о комментарии.

Поводом для новой волны обсуждений стала вечеринка менеджера Кейда Гадсона 16 октября.

По сообщению Page Six, Лопес и Голдштейн приехали и уехали в одном автомобиле, однако заходили по отдельности.

Певица появилась со своим многолетним менеджером Бенни Мэдиной, а актер вошел сам.

Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн (фото: Getty Images)

В то же время сообщения источников разнятся. В публикации от 18 октября издание цитировало собеседника, утверждавшего, что предварительное сближение артистов после съемок уже завершилось и они остались друзьями.

На следующий день другой источник заговорил о свидании. Сами звезды нового романа публично не подтвердили.

Слухи о Лопесе и Голдштейне возникали и раньше. Во время продвижения "Офисного романа" журналисты прямо спрашивали, перенесли ли актеры экранные отношения в реальную жизнь.

В частности, 2 июня в эфире Today ведущая Саванна Гатри поинтересовалась их статусом.

Лопес пошутила, что ей постоянно приписывают романы с людьми, с которыми она работает или появляется рядом.

Однако на прямой вопрос певица ответила: "Не встречаемся". Голдштейн подтвердил: "Правильно".

Взаимные комплименты актеры при этом не скрывали. Еще в октябре 2025 года Лопес назвала Голдштейна своим лучшим партнёром для экранных поцелуев. Это произошло в шоу Watch What Happens Live с Энди Коэном, когда артистку спросили о ее опыте работы с разными актерами.

"Я только снялась в фильме с Бреттом Голдштейном и сказала бы, что он целуется лучше всего", - ответила она.

Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн (фото: Getty Images)

Голдштейн также неоднократно увлекался профессиональными способностями Лопеса.

Во время июньского интервью CBS Mornings он назвал ее недооцененной актрисой и говорил о харизме, которую увидел вблизи во время совместной работы.

К тому же "Офисный роман" с самого начала задумывали именно для нее. Голдштейн написал сценарий вместе с Джо Келли, с которым работал над "Тедом Лассо".

Идея возникла во время поездки в поезде: они обсуждали любимые романтические комедии и решили создать собственную из Лопес в главной роли.

По рассказу Голдштейна, готовый сценарий ей прислали со словами: "Мы написали это тебе. Ты на первом месте в нашем списке. И в этом списке только один человек".

Лопес, в свою очередь, рассказывала, что давно любит "Теда Лассо", а ее любимый персонаж – именно Рой Кент, которого играет Голдштейн.

В их совместном фильме она воплотила руководитель авиакомпании, а он - юриста, с которым у героини начинается тайный роман. Комедия вышла на Netflix 5 июня.

Голдштейн известен не только актерской работой, но и сценаристом и продюсером. За роль Роя Кента он дважды получал "Эмми" – в 2021 и 2022 годах.

Напомним, последним мужчиной Лопес был Бен Аффлек. Они возобновили отношения спустя почти два десятилетия после первого разрыва и поженились в июле 2022 года.

В августе 2024-го певица подала на развод, который окончательно оформили в январе 2025-го.

Несмотря на расставание, Аффлек продолжает публично поддерживать профессиональные успехи.

В октябрьском интервью он говорил об уважении к ее карьере и назвал Лопес, вероятно, самым трудолюбивым человеком, которого он знает.