Дженніфер Лопес приписують новий роман із зіркою "Теда Лассо"

Співрозмовник видання стверджує, що артисти зустрічаються, але поки не йдеться про серйозні зобов’язання.

За його словами, їх об’єднує любов до вечірок і походів у ресторани. Представники обох зірок не відповіли на запити про коментар.

Приводом для нової хвилі обговорень стала вечірка менеджера Кейда Гадсона 16 жовтня.

За повідомленням Page Six, Лопес і Голдштейн приїхали та поїхали в одному автомобілі, проте заходили окремо.

Співачка з’явилася зі своїм багаторічним менеджером Бенні Медіною, а актор увійшов сам.

Дженніфер Лопес і Бретт Голдштейн (фото: Getty Images)

Водночас повідомлення джерел різняться. У публікації від 18 жовтня видання цитувало співрозмовника, який стверджував, що попереднє зближення артистів після зйомок уже завершилося і вони залишилися друзями.

Наступного дня інше джерело заговорило про побачення. Самі зірки нового роману публічно не підтвердили.

Чутки про Лопес і Голдштейна виникали й раніше. Під час промоції "Офісного роману" журналісти прямо запитували, чи перенесли актори екранні стосунки в реальне життя.

Зокрема, 2 червня в ефірі Today ведуча Саванна Ґатрі поцікавилася їхнім статусом.

Лопес пожартувала, що їй постійно приписують романи з людьми, з якими вона працює або просто з’являється поруч.

Однак на пряме запитання співачка відповіла: "Не зустрічаємося". Голдштейн підтвердив: "Правильно".

Взаємних компліментів актори при цьому не приховували. Ще в жовтні 2025 року Лопес назвала Голдштейна своїм найкращим партнером для екранних поцілунків. Це сталося в шоу Watch What Happens Live з Енді Коеном, коли артистку запитали про її досвід роботи з різними акторами.

"Я щойно знялася у фільмі з Бреттом Голдштейном і сказала б, що він цілується найкраще", - відповіла вона.

Дженніфер Лопес і Бретт Голдштейн (фото: Getty Images)

Голдштейн також неодноразово захоплювався професійними здібностями Лопес.

Під час червневого інтерв’ю CBS Mornings він назвав її недооціненою акторкою та говорив про харизму, яку побачив зблизька під час спільної роботи.

До того ж "Офісний роман" від початку задумували саме для неї. Голдштейн написав сценарій разом із Джо Келлі, з яким працював над "Тедом Лассо".

Ідея виникла під час поїздки потягом: вони обговорювали улюблені романтичні комедії та вирішили створити власну з Лопес у головній ролі.

За розповіддю Голдштейна, готовий сценарій їй надіслали зі словами: "Ми написали це для тебе. Ти на першому місці в нашому списку. І в цьому списку лише одна людина".

Лопес, своєю чергою, розповідала, що давно любить "Теда Лассо", а її улюблений персонаж - саме Рой Кент, якого грає Голдштейн.

У їхньому спільному фільмі вона втілила керівницю авіакомпанії, а він - юриста, з яким у героїні починається таємний роман. Комедія вийшла на Netflix 5 червня.

Голдштейн відомий не лише акторською роботою, а й як сценарист та продюсер. За роль Роя Кента він двічі отримував "Еммі" - у 2021 та 2022 роках.

Нагадаємо, останнім чоловіком Лопес був Бен Аффлек. Вони відновили стосунки майже через два десятиліття після першого розриву й одружилися в липні 2022 року.

У серпні 2024-го співачка подала на розлучення, яке остаточно оформили в січні 2025-го.

Попри розставання, Аффлек продовжує публічно підтримувати її професійні успіхи.

У жовтневому інтерв’ю він говорив про повагу до її кар’єри та назвав Лопес, імовірно, найпрацьовитішою людиною, яку знає.