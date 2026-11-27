Семейный праздничный вечер

57-летняя звезда встретила День благодарения вместе с детьми, мамой и сестрами. Среди опубликованных кадров - совместное семейное фото с 18-летними близнецами Максом и Эмми, мамой Гваделупе Родригес и сестрами Линдой и Лесли.

Лопес также показала осенние украшения в доме, подготовку праздничных блюд вместе с мамой и отдых на балконе в качели. На одном из снимков певица наслаждается куском тыквенного пирога, сидя на диване.

Дженнифер Лопес с семьей (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда испытала особенные ощущения

В сообщении артистка призналась, что проснулась в этот день с особенным чувством признательности, ведь рядом с ней была семья, а дети вернулись домой из колледжа на выходные.

"Этот день всегда был посвящен благодарности. И я еще никогда не была столь благодарна за всю любовь в моей жизни и прекрасную жизнь, которую я разделяю со своими близкими", - написала Лопес.

Лопес рассказала, что в детстве, когда росла в нью-йоркском Бронксе, ежегодно ждала День благодарения, чтобы вместе с мамой и сестрами посмотреть мюзикл "Вестсайдская история" (West Side Story). Именно этот фильм вдохновил ее мечтать о карьере, в которой она сможет петь, танцевать и играть в кино.

Дженнифер Лопес с семьей (фото: instagram.com/jlo)

"Я мечтала однажды самой оказаться на месте тех артистов. А теперь могу сидеть перед телевизором со своей семьей и смотреть собственное шоу в тот же день и в то же время. Назвать это моментом, когда все замыкается в круг - ничего не сказать. Это буквально исполненная мечта", - поделилась певица.

Артистка также напомнила, что в начале ее карьеры совмещать актерство, пение и танцы было непросто. По ее словам, тогда в индустрии существовало четкое разграничение: если человек был актером, его не всегда воспринимали как серьезного певца, так и наоборот.