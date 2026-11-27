Сімейний святковий вечір

57-річна зірка зустріла День подяки разом із дітьми, мамою та сестрами. Серед опублікованих кадрів - спільне сімейне фото з 18-річними близнюками Максом та Еммі, мамою Гваделупе Родрігес і сестрами Ліндою та Леслі.

Лопес також показала осінні прикраси в будинку, підготовку святкових страв разом із мамою та відпочинок на балконі в кріслі-гойдалці. На одному зі знімків співачка насолоджується шматком гарбузового пирога, сидячи на дивані.

Дженніфер Лопес з родиною (фото: instagram.com/jlo)

Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Зірка відчула особливі відчуття

У дописі артистка зізналася, що прокинулася цього дня з особливим відчуттям вдячності, адже поруч із нею була родина, а діти повернулися додому з коледжу на вихідні.

"Цей день завжди був присвячений вдячності. І я ще ніколи не була настільки вдячною за всю любов у моєму житті та прекрасне життя, яке я розділяю зі своїми близькими", - написала Лопес.

Лопес розповіла, що в дитинстві, коли росла в нью-йоркському Бронксі, щороку чекала на День подяки, щоб разом із мамою та сестрами подивитися мюзикл "Вестсайдська історія" (West Side Story). Саме цей фільм надихнув її мріяти про кар'єру, у якій вона зможе співати, танцювати й грати в кіно.

Дженніфер Лопес з родиною (фото: instagram.com/jlo)

"Я мріяла одного дня самій опинитися на місці тих артистів. А тепер можу сидіти перед телевізором зі своєю родиною й дивитися власне шоу в той самий день і в той самий час. Назвати це моментом, коли все замикається в коло - нічого не сказати. Це буквально здійснена мрія", - поділилася співачка.

Артистка також пригадала, що на початку її кар'єри поєднувати акторство, спів і танці було непросто. За її словами, тоді в індустрії існувало чітке розмежування: якщо людина була актором, її не завжди сприймали як серйозного співака, і навпаки.