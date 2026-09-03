"Спасибо, что родился": молодая возлюбленная Остапа Ступки нежно поздравила его с 59-летием

Как любимая поздравила Остапа Ступку

В честь дня рождения актера Маргарита опубликовала их совместное фото.

На снимке пара позирует в объятиях: Ступка предстал перед камерой в темном наряде, а его избранница - в длинном бордовом платье.

Ткач не стала писать длинное поздравление, а обратилась к любимому лишь несколькими словами.

"Спасибо, что родился", - написала театровед.

Остап Ступка с любимой (фото: instagram.com/manipuliantka)

Сам Ступка также напомнил подписчикам об особой дате.

Актер обратил внимание, что 2 сентября родились сразу несколько мировых знаменитостей, среди которых Киану Ривз, Сальма Гаек и Леннокс Льюис.

"Сейчас родились Киану Ривз, Сальма Гаек, Леннокс Льюис, ну и мне сегодня 59. Спасибо всем, кто рядом! Слава ВСУ! Слава Украине", - написал актер.

Остап Ступка (фото: instagram.com/ostap.stupka)

Что известно о романе Остапа Ступки и Маргариты Ткач

Остап Ступка и Маргарита Ткач не скрывают своих отношений и иногда появляются вместе на публике и делятся общими кадрами.

Между влюбленными 35 лет разницы: актеру исполнилось 59, тогда как его избраннице - 24.

Маргарита связана с театральной сферой - она театровед. Именно общий интерес к театру в свое время и познакомил пару.