"Дякую, що народився": молода кохана Остапа Ступки ніжно привітала його з 59-річчям
Український актор Остап Ступка 2 вересня відсвяткував день народження - йому виповнилося 59 років. З особливою датою артиста публічно привітала його кохана, театрознавиця Маргарита Ткач, яка молодша за нього на 35 років.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram обраниці артиста.
Як кохана привітала Остапа Ступку
З нагоди дня народження актора Маргарита опублікувала їхнє спільне фото.
На знімку пара позує в обіймах: Ступка постав перед камерою у темному вбранні, а його обраниця - у довгій бордовій сукні.
Ткач не стала писати довге привітання, натомість звернулася до коханого лише кількома словами.
"Дякую, що народився", - написала театрознавиця.
Сам Ступка також нагадав підписникам про особливу дату.
Актор звернув увагу, що 2 вересня народилися одразу декілька світових знаменитостей, серед яких Кіану Рівз, Сальма Гаєк і Леннокс Льюїс.
"Нині народилися Кіану Рівз, Сальма Гаек, Леннокс Льюїс, ну і мені сьогодні 59. Дякую всім, хто поруч! Слава ЗСУ! Слава Україні", - написав актор.
Що відомо про роман Остапа Ступки та Маргарити Ткач
Остап Ступка та Маргарита Ткач не приховують своїх стосунків і час від часу з'являються разом на публіці та діляться спільними кадрами.
Між закоханими 35 років різниці: акторові виповнилося 59, тоді як його обраниці - 24.
Маргарита пов'язана з театральною сферою - вона театрознавиця. Саме спільний інтерес до театру свого часу й познайомив пару.