"Очень красивая". Анджелину Джоли неожиданно заметили в Полтаве

Как Джоли заметили в Полтаве

О неожиданной встрече блоггер сообщила 1 сентября. Она случайно увидела актрису в ресторане гостиницы и успела снять ее на видео.

"Встретить Анджелину Джоли в Полтаве - это вообще какой-то сюжет, который я сама бы не придумала. Фотографироваться с ней было нельзя, поэтому я просто сидела напротив и любовалась. Ну очень она красивая", - поделилась впечатлениями очевидица.

По словам блогерши, она все же не удержалась и зафиксировала уникальный момент на камеру.

"Я, конечно, пыталась, но руки сами потянулись к телефону. Поэтому тысячу раз извиняюсь, но я немного ее сняла. Ну а как тут удержаться?!" - добавила она.

Судя по отметке в посте с видео, завтракала Анджелина в Premier Hotel Palazzo.

Кстати, звезда была не одна. Ее сопровождали представители международного благотворительного фонда.

Джоли в Полтаве (скриншоты)

Джоли в третий раз приехала в Украину

Появление Анджелины в Полтаве стало очередным эпизодом ее неанонсированного путешествия по Украине.

Напомним, в последние дни Джоли уже замечали в нескольких городах, в частности сообщалось о ее пребывании в Тернополе, Кременчуге, Харькове и Львове.

Это уже третий визит актрисы в Украину с начала полномасштабного вторжения России. В апреле 2022 года она совершила частную гуманитарную поездку во Львов, где пообщалась с украинцами, которые были вынужденны покинуть свои дома из-за войны.

Во время того визита знаменитость также встретилась с волонтерами и детьми, пострадавшими в результате российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

В следующий раз Джоли побывала в Украине в ноябре 2025 года. Тогда она посетила Херсон и Николаев, побывала в подземных школах и медицинских учреждениях. Актриса также встретилась с местными семьями, медиками и волонтерами.