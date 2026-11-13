Дуа Липа встретилась с любимыми писателями и рассказала о своей любви к чтению

Последнее прочитанное

Дуа Липа ярая читательница – в этом году она уже успела прочесть 22 книги. Среди последних – «Неосторожные люди: предупредительная сказка о власти, алчности и утраченном идеализме» Сары Винн-Уильямс. Автор была директором глобальной политики Facebook и в своих мемуарах откровенно рассказала о многих неприятных процессах внутри компании, в частности недостатки внутренней корпоративной культуры, роли Facebook в президентской кампании Дональда Трампа 2016-го года и прочее.

Дуа Липа рассказала в интервью, что чаще читает во время путешествий. "Я могу читать в машине, мне не становится плохо", – говорит она. По ее словам, она всегда имеет с собой книгу в сумочке.

Любимые писатели

Для материала Дуа Липа встретилась с семью своими любимыми писателями: Дугласом Стюартом, Бритом Беннеттом, Патти Смит, Роксаной Гей, Дженнифер Клемент, Патриком Радденом Кифом и Мин Джин Ли. Книги этих авторов читали в клубе певицы по ее персональной рекомендации.

Писатели тоже ценят работу Липы по популяризации чтения и считают, что она делает хорошее дело. Например, Дуглас Стюарт, автор книги "Шагги Бейн", отметил, что певица не пытается выбрать самую легкую книгу, а наоборот - побуждает читателей напрячься.

"Она говорит: "Прочтите эту сложную книгу, запрещенную книгу и посмотрите, что они хотят вам отказать, посмотрите, чего вы можете добиться, и иметь доступ к тому, что сделает вас более могущественными!", - отмечает автор.

Книжный клуб

У певицы есть собственная культурная платформа – Service95, где она регулярно рассылает личные рекомендации, эссе и подборки о кино, музыке, здоровье, велнесе и социальных инициативах. В рамках платформы в 2023 году Дуа Липа запустила Service95 Book Club – книжный клуб, для которого она каждый месяц выбирает книгу для прочтения и записывает специальный подкаст с автором или автором.

"У меня было очень много интервью и мне приходилось отвечать на один и тот же вопрос снова и снова. Поэтому не хочу ставить автора в такое же положение. Это одна из моих любимых вещей, я получаю так много от этих разговоров", - рассказала певица.