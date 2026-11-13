Дуа Ліпа зустрілась з улюбленими письменниками і розповіла про свою любов до читання

Останнє прочитане

Дуа Ліпа затята читачка – в цьому році вона вже встигла прочитати 22 книги. Серед останніх – “Необережні люди: попереджувальна казка про владу, жадібність та втрачений ідеалізм” Сари Вінн-Вільямс. Авторка була директоркою глобальної політики Facebook і в своїх мемуарах відверто розповіла про багато неприємних процесів всередині компанії, зокрема недоліки внутрішньої корпоративної культури, роль Facebook у президентській кампанії Дональда Трампа 2016-го року та інше.

Дуа Ліпа розповіла в інтерв'ю, що найчастіше читає під час подорожей. “Я можу читати в машині, мені не стає погано”, – каже вона. За її словами, вона завжди має з собою книгу в сумочці.

Улюблені письменники

Для матеріалу Дуа Ліпа зустрілась з сімома своїми улюбленими письменниками: Дугласом Стюартом, Брітом Беннеттом, Патті Сміт, Роксаною Гей, Дженіфер Клемент, Патріком Радденом Кіфом та Мін Джин Лі. Книжки цих авторів читали на клубі співачки за її персональною рекомендацією.

Письменники теж цінують роботу Ліпи з популяризації читання і вважають, що вона робить хорошу справу. Наприклад, Дуглас Стюарт, автор книжки “Шаггі Бейн”, відзначив те, що співачка не намагається обрати найлегшу книжку, а навпаки – спонукає читачів напружитись.

“Вона каже: “Прочитайте цю складну книгу, заборонену книгу і подивіться, що вони хочуть вам відмовити, подивіться, чого ви можете досягти, і мати доступ до того, що зробить вас більш могутніми!”", – відзначає автор.

Книжковий клуб

Співачка має власну культурну платформу – Service95, де вона регулярно розсилає особисті рекомендації, есеї та підбірки про кіно, музику, здоровʼя, велнес та соціальні ініціативи. В рамках платформи в 2023 році Дуа Ліпа запустила Service95 Book Club – книжковий клуб, для якого вона кожен місяць обирає книжку до прочитання та записує спеціальний подкаст з автором чи авторкою.

“Я сама мала дуже багато інтервʼю і мені доводилося відповідати на одне й те ж запитання знову і знову. Тож не хочу ставити автора в таке ж становище. Це одна з моїх улюблених речей, я отримую так багато від цих розмов”, – розповіла співачка.