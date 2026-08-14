Дуа Липа нашла новое хобби: певица показала, как лепит посуду из глины
Дуа Липа, похоже, обрела новый способ отдыхать от сцены и плотного рабочего графика. Певица попробовала себя в гончарстве и показала, как собственноручно создает посуду из глины.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Дуа Липы.
В новой публикации артистка поделилась кадрами из керамической мастерской.
На одном из фото она работает с глиной в красном фартуке, формируя будущее изделие руками.
Результат Липа тоже показала подписчикам: среди ее первых работ можно увидеть тарелку, небольшую миску и более глубокий сосуд необычной формы.
"Пара маргарит и новое хобби", - написала Дуа Липа.
Дуа Липа похвасталась новым хобби (фото: instagram.com/dualipa)
Судя по кадрам, артистка подошла к новому занятию без лишней серьезности - как способу отдохнуть, попробовать что-то новое и провести время вне привычной музыкальной среды.
И хотя до профессиональной керамистки Дуа Липи еще далеко, свои первые изделия она может смело забирать домой.