Дуа Ліпа знайшла нове хобі: співачка показала, як ліпить посуд із глини

У новій публікації артистка поділилася кадрами з керамічної майстерні.

На одному з фото вона працює з глиною у червоному фартуху, формуючи майбутній виріб руками.

Результат Ліпа теж показала підписникам: серед її перших робіт можна побачити тарілку, невелику миску та глибшу посудину незвичної форми.

"Пара маргарит і нове хобі", - написала Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа похизувалася новим хобі (фото: instagram.com/dualipa)

Судячи з кадрів, артистка підійшла до нового заняття без зайвої серйозності - як до способу відпочити, спробувати щось нове та провести час поза звичним музичним середовищем.

І хоча до професійної керамістки Дуа Ліпі ще далеко, свої перші вироби вона вже може сміливо забирати додому.

​​​​​​​Дуа Ліпа похизувалася новим хобі (фото: instagram.com/dualipa​​​​​​​)