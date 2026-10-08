Дуа Липа создала свою программу для Лондонского литературного фестиваля

Кого Дуа Липа пригласила на фестиваль

Событие состоится в культурном центре Саутбенк с 20 октября по 1 ноября. Дуа Липа присоединилась к формированию программы и пригласила к участию авторов, книги и творчество которых она лично ценит.

Центральные события программы, подготовленной артисткой, пройдут 24 и 25 октября. Дуа Липа лично проведет разговор с Зеди Смит, посвященный ее дебютному роману "Белые зубы".

В тот же день певица встретится с канадским поэтом и музыкантом Мустафой. Следующим вечером ее собеседницей станет Патти Смит, которая представит мемуары "Хлеб ангелов". Билеты на это событие уже распроданы.

В общую программу фестиваля также вошли встречи с Та-Нехиси Коутсом, Эрнаном Диасом, Мэлори Блэкман, Кэй Темпест, Ханифом и Карло Курейши и другими представителями современной литературы.

Команда Service95 организует дискуссии о цензуре, мужской уязвимости, взаимосвязи музыки и литературы, а также бесплатном событии для молодых авторов. Одну из встреч проведут вместе с Английским ПЭН, защищающим свободу слова и поддерживающим писателей.

Почему куратором выбрали именно Дуа Липу

Литература уже давно занимает важное место в жизни певицы. В 2023 году она основала Service95 Book Club.

Каждый месяц проект выбирает новую книгу, публикует интервью с ее автором, тематические материалы, списки музыки и вопросы для читательских обсуждений.

Гостями книжного клуба уже становились Маргарет Этвуд, Джордж Сондерс и лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук. Книжкой октября 2026 года Дуа Липа избрала роман Кадзуо Ишигуро "Клара и Солнце".

"Чтение поддерживало меня на каждом этапе жизни: от новой ученицы в школе до поиска тихого убежища во время гастролей", - рассказала артистка.

По словам Дуа Липы, возможность сформировать программу одного из главных литературных фестивалей Лондона стала для нее исполнением мечты.

Дуа Липа (фото: Getty Images)

Она стремилась объединить на одной площадке как известных авторов, так и новые голоса, которые только начинают привлекать внимание широкой аудитории.

Лондонский литературный фестиваль проводят уже в девятнадцатый раз. Организаторы называют его продолжительным фестивалем литературы и устного слова в британской столице.

Событие этого года также станет частью празднования 75-летия Саутбенк-центра и Национального года чтения в Великобритании.