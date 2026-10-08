Дуа Ліпа створила власну програму для Лондонського літературного фестивалю

Кого Дуа Ліпа запросила на фестиваль

Подія відбудеться у культурному центрі Саутбенк із 20 жовтня до 1 листопада. Дуа Ліпа долучилася до формування програми та запросила до участі авторів, чиї книжки й творчість вона особисто цінує.

Центральні події програми, підготовленої артисткою, відбудуться 24 та 25 жовтня. Дуа Ліпа особисто проведе розмову із Зеді Сміт, присвячену її дебютному роману "Білі зуби".

Того ж дня співачка зустрінеться з канадським поетом і музикантом Мустафою. Наступного вечора її співрозмовницею стане Патті Сміт, яка представить мемуари "Хліб ангелів". Квитки на цю подію вже розпродані.

До загальної програми фестивалю також увійшли зустрічі з Та-Нехісі Коутсом, Ернаном Діасом, Мелорі Блекман, Кей Темпест, Ханіфом і Карло Курейші та іншими представниками сучасної літератури.

Команда Service95 організує дискусії про цензуру, чоловічу вразливість, взаємозв’язок музики й літератури, а також безкоштовну подію для молодих авторів. Одну із зустрічей проведуть разом з Англійським ПЕН, який захищає свободу слова та підтримує письменників.

Чому кураторкою обрали саме Дуа Ліпу

Література вже давно посідає важливе місце у житті співачки. У 2023 році вона заснувала Service95 Book Club.

Щомісяця проєкт обирає нову книжку, публікує інтерв’ю з її автором, тематичні матеріали, списки музики та запитання для читацьких обговорень.

Гостями книжкового клубу вже ставали Маргарет Етвуд, Джордж Сондерс та лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук. Книжкою жовтня 2026 року Дуа Ліпа обрала роман Кадзуо Ішіґуро "Клара і Сонце".

"Читання підтримувало мене на кожному етапі життя: від нової учениці у школі до пошуку тихого прихистку під час гастролей", - розповіла артистка.

За словами Дуа Ліпи, можливість сформувати програму одного з головних літературних фестивалів Лондона стала для неї здійсненням мрії.

Дуа Ліпа (фото: Getty Images)

Вона прагнула об’єднати на одному майданчику як відомих авторів, так і нові голоси, які лише починають привертати увагу широкої аудиторії.

Лондонський літературний фестиваль проводять уже вдев’ятнадцяте. Організатори називають його найтривалішим фестивалем літератури та усного слова у британській столиці.

Цьогорічна подія також стане частиною святкування 75-річчя Саутбенк-центру та Національного року читання у Великій Британії.