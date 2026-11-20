В альбом вошло 34 песни

Композиция вошла в пластинку Grand Theft Auto VI: The Album, релиз которой состоялся 20 ноября 2026 года. Альбом объединяет 34 композиции разных жанров - от попмузыки и хип-хопа до электроники, рока и R&B.

В музыкальном проекте также приняли участие Лана Дель Рэй, Тревис Скотт, Карди Би, Дженни из BLACKPINK, Зара Ларссон, Камила Кабельо, Tove Lo, Burna Boy и другие исполнители.

Появление Дуа Липы среди участников саундтрека стало одной из заметных музыкальных новостей вокруг запуска игры. Ее композиция Go Easy - одна из новых песен, представленных на альбоме.

Музыка является отдельным релизом

В то же время, пластинка является отдельным музыкальным релизом и не охватывает всех композиций, которые будут звучать на радиостанциях внутри игры.

Музыкальный мир GTA VI также будет включать в себя отдельные радиоэфиры и оригинальный саундтрек, над которым работал французский электронный дуэт Justice.

Музыка традиционно играет немаловажную роль в серии Grand Theft Auto. От поп- и рокхитов до хип-хопа и электроники - композиции, звучащие на внутриигровых радиостанциях, помогают воспроизвести атмосферу вымышленных городов и определенных музыкальных эпох.

В новой части игроки снова смогут слушать разные жанры во время исследования открытого мира, поездок по городу и выполнения миссий.

Участие Дуа Липы в музыкальном проекте особенно интересно, учитывая ее международную популярность. Ее новый релиз расширяет музыкальную составляющую игры и добавляет в нее еще одно громкое имя современной попсцены.