В альбом увійшло 34 пісні

Композиція увійшла до платівки Grand Theft Auto VI: The Album, реліз якої відбувся 20 листопада 2026 року. Альбом об'єднує 34 композиції різних жанрів - від попмузики та хіп-хопу до електроніки, року й R&B.

У музичному проєкті також взяли участь Лана Дель Рей, Тревіс Скотт, Карді Бі, Дженні з BLACKPINK, Зара Ларссон, Каміла Кабельйо, Tove Lo, Burna Boy та інші виконавці.

Поява Дуа Ліпи серед учасників саундтреку стала однією з помітних музичних новин навколо запуску гри. Її композиція Go Easy - одна з нових пісень, представлених на альбомі.

Музика є окремим релізом

Водночас платівка є окремим музичним релізом і не охоплює всіх композицій, які звучатимуть на радіостанціях усередині гри.

Музичний світ GTA VI також включатиме окремі радіоефіри та оригінальний саундтрек, над яким працював французький електронний дует Justice.

Музика традиційно відіграє важливу роль у серії Grand Theft Auto. Від поп- і рокхітів до хіп-хопу та електроніки - композиції, які звучать на внутрішньоігрових радіостанціях, допомагають відтворити атмосферу вигаданих міст і певних музичних епох.

У новій частині гравці знову зможуть слухати різні жанри під час дослідження відкритого світу, поїздок містом та виконання місій.

Участь Дуа Ліпи в музичному проєкті особливо цікава з огляду на її міжнародну популярність. Її новий реліз розширює музичну складову гри та додає до неї ще одне гучне ім’я сучасної попсцени.