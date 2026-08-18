У жены Мурика из Green Grey диагностировали рак: музыкант обратился за помощью
У жены участника группы Green Grey Дмитрия Муравицкого, более известного как Мурик, диагностировали рак молочной железы. Музыкант рассказал, что Юлия уже проходит лечение, которое должно длиться около года, и обратился к неравнодушным за финансовой помощью.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram артиста.
Что произошло с женой Мурика
Музыкант опубликовал видеообращение, в котором сообщил о тяжелом диагнозе супруги Юлии.
"К сожалению, у меня не очень хорошие новости. У моей жены Юлии установлен онкологический диагноз", - рассказал он.
По данным, которые артист обнародовал в соцсетях, речь идет о раке молочной железы. Семья уже приступила к лечению.
Мурик отметил, что Юлия проходит химиотерапию и таргетную терапию, а весь курс должен длиться около года.
В то же время, музыкант признался, что финансовых возможностей семьи недостаточно для покрытия всех расходов, поэтому он открыл сбор и попросил о поддержке.
Раньше Мурик сам имел проблемы со здоровьем
В ноябре 2025 года Муравицкий сообщал, что сам нуждается в срочном хирургическом вмешательстве, а также открывал сбор средств.
Впоследствии музыкант объяснил, что имеет артроз правого коленного сустава. Тогда операцию пришлось отложить, а часть собранных средств он потратил на лечение матери, также нуждавшейся в хирургическом вмешательстве.
Кроме того, во время обследования у самого Мурика была обнаружена язва желудка.
К слову, Дмитрий Муравицкий является одним из самых известных участников украинской рок-группы Green Grey.
После смерти Андрея Яценко, известного как Дизель, в октябре 2025 Мурик заявил, что коллектив продолжит существование.