У жены Мурика из Green Grey диагностировали рак: музыкант обратился за помощью

Что произошло с женой Мурика

Музыкант опубликовал видеообращение, в котором сообщил о тяжелом диагнозе супруги Юлии.

"К сожалению, у меня не очень хорошие новости. У моей жены Юлии установлен онкологический диагноз", - рассказал он.

По данным, которые артист обнародовал в соцсетях, речь идет о раке молочной железы. Семья уже приступила к лечению.

Дмитрий Муравицкий с супругой (фото: instagram.com/murik_greengrey)

Мурик отметил, что Юлия проходит химиотерапию и таргетную терапию, а весь курс должен длиться около года.

В то же время, музыкант признался, что финансовых возможностей семьи недостаточно для покрытия всех расходов, поэтому он открыл сбор и попросил о поддержке.

Раньше Мурик сам имел проблемы со здоровьем

В ноябре 2025 года Муравицкий сообщал, что сам нуждается в срочном хирургическом вмешательстве, а также открывал сбор средств.

Впоследствии музыкант объяснил, что имеет артроз правого коленного сустава. Тогда операцию пришлось отложить, а часть собранных средств он потратил на лечение матери, также нуждавшейся в хирургическом вмешательстве.

Кроме того, во время обследования у самого Мурика была обнаружена язва желудка.

К слову, Дмитрий Муравицкий является одним из самых известных участников украинской рок-группы Green Grey.

После смерти Андрея Яценко, известного как Дизель, в октябре 2025 Мурик заявил, что коллектив продолжит существование.