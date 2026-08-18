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Звезды 18 августа 2026, 16:15

У жены Мурика из Green Grey диагностировали рак: музыкант обратился за помощью

Семья музыканта уже начала длительное лечение, однако собственных средств на весь курс не хватает
Иванна Пашкевич Иванна Пашкевич Журналист, редактор, репортер Wave RBC.UA
Мурик из Green Grey (фото: instagram.com/murik_greengrey)
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У жены участника группы Green Grey Дмитрия Муравицкого, более известного как Мурик, диагностировали рак молочной железы. Музыкант рассказал, что Юлия уже проходит лечение, которое должно длиться около года, и обратился к неравнодушным за финансовой помощью.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram артиста.

Что произошло с женой Мурика

Музыкант опубликовал видеообращение, в котором сообщил о тяжелом диагнозе супруги Юлии.

"К сожалению, у меня не очень хорошие новости. У моей жены Юлии установлен онкологический диагноз", - рассказал он.

По данным, которые артист обнародовал в соцсетях, речь идет о раке молочной железы. Семья уже приступила к лечению.

Дмитрий Муравицкий с супругой (фото: instagram.com/murik_greengrey)

Мурик отметил, что Юлия проходит химиотерапию и таргетную терапию, а весь курс должен длиться около года.

В то же время, музыкант признался, что финансовых возможностей семьи недостаточно для покрытия всех расходов, поэтому он открыл сбор и попросил о поддержке.

Раньше Мурик сам имел проблемы со здоровьем

В ноябре 2025 года Муравицкий сообщал, что сам нуждается в срочном хирургическом вмешательстве, а также открывал сбор средств.

Впоследствии музыкант объяснил, что имеет артроз правого коленного сустава. Тогда операцию пришлось отложить, а часть собранных средств он потратил на лечение матери, также нуждавшейся в хирургическом вмешательстве.

Кроме того, во время обследования у самого Мурика была обнаружена язва желудка.

К слову, Дмитрий Муравицкий является одним из самых известных участников украинской рок-группы Green Grey.

После смерти Андрея Яценко, известного как Дизель, в октябре 2025 Мурик заявил, что коллектив продолжит существование.

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