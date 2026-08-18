У дружини Муріка з Green Grey діагностували рак: музикант звернувся по допомогу

Що сталося з дружиною Муріка

Музикант опублікував відеозвернення, в якому повідомив про важкий діагноз дружини Юлії.

"На жаль, у мене не дуже гарні новини. У моєї дружини Юлії встановлено онкологічний діагноз", - розповів він.

За даними, які артист оприлюднив у соцмережах, йдеться про рак молочної залози. Родина вже розпочала лікування.

Дмитро Муравицький з дружиною (фото: instagram.com/murik_greengrey)

Мурік зазначив, що Юлія проходить хіміотерапію та таргетну терапію, а весь курс має тривати близько року.

Водночас музикант зізнався, що фінансових можливостей сім'ї недостатньо для покриття всіх витрат, тому він відкрив збір і попросив про підтримку.

Раніше Мурік сам мав проблеми зі здоров'ям

У листопаді 2025 року Муравицький повідомляв, що сам потребує термінового хірургічного втручання, та також відкривав збір коштів.

Згодом музикант пояснив, що має артроз правого колінного суглоба. Тоді операцію довелося відкласти, а частину зібраних коштів він витратив на лікування матері, яка також потребувала хірургічного втручання.

Крім того, під час обстеження у самого Муріка виявили виразку шлунка.

До слова, Дмитро Муравицький є одним із найвідоміших учасників українського рок-гурту Green Grey.

Після смерті Андрія Яценка, відомого як Дизель, у жовтні 2025 року Мурік заявив, що колектив продовжить існування.