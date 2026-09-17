Жена ждала этого: Стивен Колберт сбрил бороду в эфире шоу после победы на "Эмме"

Пообещал жене сбрить бороду

Еще на красной дорожке церемонии Колберт рассказывал, что его жена Эвелин "Иви" Макги-Колберт не была поклонницей его новой бороды. Ведущий шутил, что из-за нее у супругов стало меньше поцелуев.

Колберт пообещал: если его шоу победит в категории "Лучшая варьете-программа", он побреется. После победы слово пришлось держать.

Стивен Колберт с женой (фото: Getty Images)

Во время разговора Киммел предложил Колберту побриться прямо на сцене. Сначала ведущий воспринял идею с юмором, но в конце концов согласился. В конце интервью Киммел принес машинку и зеркало.

"Иви будет очень-очень счастлива", - пошутил Киммел. Он также добавил, что теперь Колберт снова можно целовать.

Сам Колберт поддержал шутку и после бритья заявил, что пришло время для поцелуев. По словам ведущего, именно из-за колючей бороды его "счетчик поцелуев" с женой заметно уменьшился.

Киммел не упустил случая продолжить шутку и собрал оставшиеся после бритья волосы в банку. Он предложил положить начало коллекции бород ведущих.