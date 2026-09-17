Дружина чекала на це: Стівен Колберт збрив бороду в ефірі шоу після перемоги на "Еммі"

Пообіцяв дружині збрити бороду

Ще на червоній доріжці церемонії Колберт розповідав, що його дружина Евелін "Іві" Макгі-Колберт не була прихильницею його нової бороди. Ведучий жартував, що через неї у подружжя стало менше поцілунків.

Колберт пообіцяв: якщо його шоу переможе в категорії "Найкраща вар’єте-програма", він поголиться. Після перемоги слово довелося тримати.

Стівен Колберт з дружиною (фото: Getty Images)

Під час розмови Кіммел запропонував Колберту поголитися просто на сцені. Спочатку ведучий сприйняв ідею з гумором, але зрештою погодився. Наприкінці інтерв’ю Кіммел приніс машинку та дзеркало.

"Іві буде дуже-дуже щаслива", - пожартував Кіммел. Він також додав, що тепер Колберта знову можна цілувати.

Сам Колберт підтримав жарт і після гоління заявив, що настав час для поцілунків. За словами ведучого, саме через колючу бороду його "лічильник поцілунків" із дружиною помітно зменшився.

Кіммел не втратив нагоди продовжити жарт і зібрав волосся, яке залишилося після гоління, у банку. Він запропонував започаткувати колекцію борід ведучих.