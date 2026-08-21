Дочь Кузьмы Скрябина показала редкие фото с отцом: "я вижу его в себе"

Чем похожа Барбара на отца

По словам дочери музыканта, сегодня она узнает его черты в собственном характере - в частности, в отношении к работе, реакциях на сложные ситуации и эмпатии к людям и украинскому народу.

"Папа никогда не пытался быть кем-то другим. Он просто был собой. Я всегда благодарна ему за то, какая я есть", - написала она.

Барбара из Кузьменко с папой (фото: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko)

Особое значение ее публикации придает выход документальной ленты "Кузьма: Страшно веселый". Авторы фильма проработали более 400 часов видео- и аудиоматериалов и более 22 тысяч фотографий, чтобы показать Андрея Кузьменко не только как музыканта, которого знала вся страна, но и как человека вне привычного публичного образа.

Дочь также призвала подписчиков посмотреть фильм, если они еще не успели этого сделать.

"Если вы еще не были на фильме, то сходите, буду очень рада, если вы увидите его таким, каким он был для меня", - отметила девушка.

Андрей Кузьменко с дочерью Барбарой (фото: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko)

Документальный фильм режиссера Артема Григоряна рассказывает историю Андрея Кузьменко через архивные видео, интервью и домашние записи. Вместо традиционных комментариев современных героев создатели в значительной степени позволили самому Кузьме говорить со зрителем из-за сохраненных материалов.