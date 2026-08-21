Донька Кузьми Скрябіна показала рідкісні фото з батьком: "я бачу його в собі"

Чим схожа Барбара на батька

За словами доньки музиканта, сьогодні вона впізнає його риси у власному характері - зокрема в ставленні до роботи, реакціях на складні ситуації та емпатії до людей і українського народу.

"Тато ніколи не намагався бути кимось іншим. Він просто був собою. Я завжди вдячна йому за те, яка я є", - написала вона.

Барбара з Кузьменко з татом (фото: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko)

Особливого значення її публікації додає вихід документальної стрічки "Кузьма: Страшно веселий". Автори фільму опрацювали понад 400 годин відео- та аудіоматеріалів і понад 22 тисячі фотографій, щоб показати Андрія Кузьменка не лише як музиканта, якого знала вся країна, а й як людину поза звичним публічним образом.

Донька також закликала підписників подивитися стрічку, якщо вони ще не встигли цього зробити.

"Якщо ви ще не були на фільмі, то сходіть, буду дуже рада, якщо ви побачите його таким, яким він був для мене", - зазначила дівчина.

Андрій Кузьменко з донькою Барбарою (фото: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko)

Документальний фільм режисера Артема Григоряна розповідає історію Андрія Кузьменка через архівні відео, інтерв’ю та домашні записи. Замість традиційних коментарів сучасних героїв творці значною мірою дозволили самому Кузьмі говорити з глядачем через збережені матеріали.