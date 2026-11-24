Для семьи Макконаги это особенное событие

Леви исполнил одну из ролей в новом фильме Apple Original Films. Для выхода на красную дорожку братья и сестра выбрали согласованные образы.

В частности, Леви появился в классическом черном костюме с белой рубашкой. 16-летняя Вида предпочла элегантное белое платье, а 13-летний Ливингстон - светло-серый костюм с белой футболкой.

Интересно, что в этот раз дети посетили премьеру без родителей - актера Мэттью Макконаги и модели Камилы Алвес. В то же время, отец ранее неоднократно говорил о поддержке актерских амбиций сына.

О чем фильм "Путь мальчика-воина"

В ленте Леви сыграл персонажа по имени Кенни, а главную роль исполнил Крис Пратт. Он воплотил на экране бывшего морского котика, помогающего своему племяннику Марку преодолеть трудности в школе, поверить в собственные силы и научиться отстаивать себя.

Фильм снят по мотивам одноименной книги Джоко Виллинка - бывшего военнослужащего спецподразделения ВМС США.

Премьера фильма запланирована на 25 ноября 2026 года.

Леви это уже не первый актерский опыт. Ранее он дебютировал в фильме "Потерянный автобус" (The Lost Bus), где сыграл экранного сына собственного отца.