Для родини Макконагі це особлива подія

Леві виконав одну з ролей у новому фільмі Apple Original Films. Для виходу на червону доріжку брати й сестра обрали узгоджені образи.

Зокрема, Леві з'явився у класичному чорному костюмі з білою сорочкою. 16-річна Віда віддала перевагу елегантній білій сукні, а 13-річний Лівінгстон - світло-сірому костюму з білою футболкою.

Цікаво, що цього разу діти відвідали прем'єру без батьків - актора Меттью Макконагі та моделі Каміли Алвес. Водночас батько раніше неодноразово говорив про підтримку акторських амбіцій сина.

Про що фільм "Шлях хлопчика-воїна"

У стрічці Леві зіграв персонажа на ім'я Кенні, а головну роль виконав Кріс Пратт. Він втілив на екрані колишнього морського котика, який допомагає своєму племіннику Марку подолати труднощі в школі, повірити у власні сили та навчитися відстоювати себе.

Фільм знятий за мотивами однойменної книжки Джоко Віллінка - колишнього військовослужбовця спецпідрозділу ВМС США.

Прем'єра стрічки запланована на 25 листопада 2026 року.

Для Леві це вже не перший акторський досвід. Раніше він дебютував у фільмі "Загублений автобус" (The Lost Bus), де зіграв екранного сина власного батька.