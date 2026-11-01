Дамблдор и маленький Добби: Джей Ди Вэнс показал семейный образ на Хэллоуин
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отпраздновал Хэллоуин в компании семьи, устроив тематическое перевоплощение по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере. Однако не все оценили выбор его костюма.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение Вэнса в соцсети X.
Как Джей Ди Вэнс и его семья отметили Хэллоуин
На опубликованном фото политик предстал в образе Альбуса Дамблдора - директора школы магии Хогвартс. Он надел длинную серебристо-серую мантию, шляпу волшебника и седой парик.
На руках Венс держал младшего сына, который превратился в домашнего эльфа Добби. Малыш был в вязаной шапке с большими ушами, напоминающими внешность персонажа.
Его жена Уша Вэнс позировала рядом в черной одежде и ведьмской шляпе. Другие дети супругов также выбрали тематические костюмы - один из них появился в образе Гарри Поттера, другой - в костюме паука, а еще один ребенок примерил образ сине-зеленого дракона.
"Счастливого Хэллоуина от второй семьи!" - подписал фотографию Вэнс.
Кроме того, политик опубликовал видео в личном аккаунте Instagram, в котором представил себя как "вицеп президента Дамблдора", а своего маленького сына - как "маленького Добби".
"Вице-президент Дамблдор вместе с маленьким эльфом Добби поздравляет вас с Хэллоуином. Веселитесь, будьте осторожны и ешьте много конфет", - сказал он.
Незадолго до праздника Вэнс признался, что его дети являются поклонниками "Гарри Поттера".
Как отреагировали в сети
Мнения пользователи разделились. Одни отреагировали с юмором и начали поздравлять с праздником, тогда как другие посмеялись над выбором костюма Венса.
В то же время немало внимания привлек младший сын политика: юзеры называли малыша в образе Добби "невероятно милым".
- "Это худший костюм Дамблдора, который я когда-либо видел"
- "Не думаю, что он когда-нибудь смотрел "Гарри Поттера".
- "Этот малыш просто невероятно мил".
- "Это достаточно смешно. Ему стоит стать комиком, когда истечет срок полномочий вице-президента".
- "Какой чудесный костюм, с Геловином!"
Напомним, в прошлом году Вэнс выбрал ироничный образ, превратившись в мем на самого себя. Вирусная шутка появилась в сети после его перепалки с Зеленским в Белом доме.
Не оценив поведение вице-президента, пользователи начали распространять его отретушированные фотографии. На них ему увеличивали щеки и добавляли длинные вьющиеся волосы. Однако он отнесся к этому с юмором.