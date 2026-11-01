Дамблдор і маленький Доббі: Джей Ді Венс показав сімейний образ на Геловін

Як Джей Ді Венс та його родина відзначили Геловін

На опублікованому фото політик постав в образі Альбуса Дамблдора - директора школи магії Гоґвортс. Він одягнув довгу сріблясто-сіру мантію, капелюх чарівника та сиву перуку.

На руках Венс тримав наймолодшого сина, який перевтілився у домашнього ельфа Доббі. Малюк був у в’язаній шапці з великими вухами, що нагадують зовнішність персонажа.

Його дружина Уша Венс позувала поруч у чорному вбранні та відьомському капелюсі. Інші діти подружжя також обрали тематичні костюми - один із них постав в образі Гаррі Поттера, інший - у костюмі павука, а ще одна дитина приміряла образ синьо-зеленого дракона.

"Щасливого Геловіну від другої родини!" - підписав світлину Венс.

Венс з родиною на Геловін (фото: x.com/VP)

Крім того, політик опублікував відео в особистому акаунты Instagram, у якому представив себе як "віцепрезидента Дамблдора", а свого маленького сина - як "маленького Доббі".

"Віцепрезидент Дамблдор разом із маленьким ельфом Доббі вітає вас із Геловіном. Веселіться, будьте обережними та їжте багато цукерок", - сказав він.



Незадовго до свята Венс зізнався, що його діти є прихильниками "Гаррі Поттера".

Як відреагували в мережі

Думки користувачі розділилися. Одні відреагували з гумором та почали вітати зі святом у відповідь, тоді як інші покепкували з вибору костюма Венса.

Водночас чимало уваги привернув наймолодший син політика: юзери називали малюка в образі Доббі "неймовірно милим".

"Це найгірший костюм Дамблдора, який я коли-небудь бачив"

"Не думаю, що він коли-небудь дивився "Гаррі Поттера".

"Цей малюк просто неймовірно милий".

"Це досить смішно. Йому варто стати коміком, коли закінчиться термін повноважень віце-президента".

"Який чудовий костюм, з Геловіном!"

Нагадаємо, минулого року Венс обрав іронічний образ, перевтілившись в мем на самого себе. Карикатура набула особливої популярності після його перепалки з Зеленським у Білому домі.

Не оцінивши поведінку віцепрезидента, користувачі почали поширювати його відредаговані зображення. На них йому збільшували щоки та додавали довге кучеряве волосся. Втім, він до цього поставився з гумором.