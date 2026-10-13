Шарлотта Казираги посетила оперу в Париже в изысканном платье и серьгах за 100 тысяч долларов

Образ Шарлотты Казираги

Казираги предстала в черном платье меди без рукавов с глубоким V-образным вырезом и плиссированной отделкой на декольте.

Особое внимание привлекали перекрестные полосы ткани в области бедер, которые подчеркивали силуэт и плавно переходили в струящуюся юбку. Полупрозрачные детали придавали наряду легкости и деликатно открывали ноги.

Шарлотта Казираги (фото: Getty Images)

Образ Шарлотта дополнила классическими черными туфлями-челноками на высоком каблуке с заостренным носком.

Главным акцентом стали драгоценные серьги Chanel из белого золота 18 каратов, украшенные 60 бриллиантами общим весом 4,56 карата. Стоимость украшения составляет более 101 тысяч долларов.

Серьги от Chanel (фото: скриншот)

Дизайн сережек вдохновлен звездным небом, звездами и кометами. Небольшие звездообразные мотивы и бриллианты, расположенные на разных уровнях, создают эффект объема и придают украшениям выразительность.

Завершила Шарлотта вечерний образ гладко уложенных волос и сияющим макияжем с деликатными акцентами, которые подчеркнули природные черты лица Казираги.

Благодаря изысканным деталям выход стал примером элегантного вечернего стиля.