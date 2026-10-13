Шарлотта Казірагі відвідала оперу в Парижі у вишуканій сукні та сережках за 100 тисяч доларів

Образ Шарлотти Казірагі

Казірагі постала в чорній сукні міді без рукавів із глибоким V-подібним вирізом і плісованим оздобленням на декольте.

Особливу увагу привертали перехресні смуги тканини в ділянці стегон, які підкреслювали силует і плавно переходили в струмливу спідницю. Напівпрозорі деталі додавали вбранню легкості та делікатно відкривали ноги.

Шарлотта Казірагі (фото: Getty Images)

Образ Шарлотта доповнила класичними чорними туфлями-човниками на високих підборах із загостреним носком.

Головним акцентом стали коштовні сережки Chanel із білого золота 18 каратів, прикрашені 60 діамантами загальною вагою 4,56 карата. Вартість прикраси становить понад 101 тисяч доларів.

Сережки від Chanel (фото: скриншот)

Дизайн сережок натхненний зоряним небом, зірками та кометами. Невеликі зіркоподібні мотиви й діаманти, розташовані на різних рівнях, створюють ефект об’єму та додають прикрасам виразності.

Завершила Шарлотта вечірній образ гладко укладеним волоссям та сяйливим макіяжем із делікатними акцентами, які підкреслили природні риси обличчя Казірагі.

Завдяки вишуканим деталям її вихід став прикладом елегантного вечірнього стилю.