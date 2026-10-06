"Почему я не должна получить то, что заслуживаю?": Деми Мур о рекордном гонораре за фильм

Что сказала актриса

Об этом 63-летняя Мур рассказала во время Step Up's 2026 Inspiration Awards в Лос-Анджелесе.

"Я думаю, что речь очень важна. Когда мы воспринимаем что-то как борьбу, это порождает противостояние. Так что я не смотрела на это как на борьбу за что-то", - объяснила Мур.

По словам актрисы, в тот момент она просто задала себе вопрос, почему не должна получать столько, сколько, по ее мнению, заслуживает.

"Почему я не должна получить то, что мне принадлежит? Если я это заработала, мне не просто так это дарить", - сказала она.

Рекордный гонорар по "Striptease"

Речь идет о фильме "Striptease" 1996 года, в котором Мур сыграла Эрин Грант - бывшую секретаршу ФБР, которая начинает работать танцовщицей, чтобы заработать деньги и вернуть опеку над дочерью.

За свою роль актриса получила примерно 12,5 млн долларов. Таким образом, она стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда на тот момент. Ее гонорар был особенно заметен на фоне разницы в оплате труда мужчин и женщин в киноиндустрии.

Однако вместо того, чтобы стать исключительно профессиональным триумфом, эта история принесла Мур немало критики. Значительная часть негативной реакции была связана не только с суммой гонорара, но и с самим фильмом, в котором актриса сыграла стриптизершу.

Деми Мур (фото: Getty Images)

В 2024 году в подкасте The New York Times The Interview Мур уже рассказывала о том, насколько болезненной для нее была реакция публики. Она вспоминала, что после того, как стала самой высокооплачиваемой актрисой, вместо признания столкнулась с попытками ее унизить.

"Когда я стала самой высокооплачиваемой актрисой, почему именно тогда было решено меня унизить?" - вспоминала она.

Несмотря на это сегодня она смотрит на ситуацию несколько иначе. Мур считает, что важно не бояться задавать неудобные вопросы, ведь именно они могут изменять устоявшиеся правила.

"Если мы зададим правильный вопрос, то можем получить ответ. Но если не зададим его, то не сможем ничего изменить", - добавила звезда.