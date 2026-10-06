"Чому я не повинна отримати те, що заслуговую?": Демі Мур про рекордний гонорар за фільм

Що сказала акторка

Про це 63-річна Мур розповіла під час Step Up’s 2026 Inspiration Awards у Лос-Анджелесі.

"Я думаю, що мова дуже важлива. Коли ми сприймаємо щось як боротьбу, це породжує протистояння. Тож я не дивилася на це як на боротьбу за щось", - пояснила Мур.

За словами акторки, у той момент вона просто поставила собі запитання, чому не має отримувати стільки, скільки, на її думку, заслуговує.

"Чому я не повинна отримати те, що мені належить? Якщо я це заробила, мені не мають просто так це дарувати", - сказала вона.

Рекордний гонорар за "Striptease"

Йдеться про фільм "Striptease" 1996 року, в якому Мур зіграла Ерін Грант - колишню секретарку ФБР, яка починає працювати танцівницею, щоб заробити гроші та повернути опіку над донькою.

За свою роль акторка отримала приблизно 12,5 млн доларів. Таким чином вона стала найбільш високооплачуваною акторкою Голлівуду на той момент. Її гонорар був особливо помітним на тлі тодішньої різниці в оплаті праці чоловіків і жінок у кіноіндустрії.

Однак замість того, щоб стати винятково професійним тріумфом, ця історія принесла Мур чимало критики. Значна частина негативної реакції була пов'язана не лише з сумою гонорару, а й із самим фільмом, у якому акторка зіграла стриптизерку.

Демі Мур (фото: Getty Images)

У 2024 році в подкасті The New York Times "The Interview" Мур вже розповідала про те, наскільки болісною для неї була реакція публіки. Вона згадувала, що після того, як стала найбільш високооплачуваною акторкою, замість визнання зіткнулася з намаганнями її принизити.

"Коли я стала найбільш високооплачуваною акторкою, чому саме тоді було вирішено мене принизити?" - згадувала вона.

Попри це, сьогодні вона дивиться на ситуацію дещо інакше. Мур вважає, що важливо не боятися ставити незручні запитання, адже саме вони можуть змінювати усталені правила.

"Якщо ми поставимо правильне запитання, то можемо отримати відповідь. Але якщо не поставимо його, то не зможемо нічого змінити", - додала зірка.