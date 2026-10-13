В красном купальнике и ковбойских сапогах: Белла Хадид отпраздновала 30-летие

Как прошло День рождения

Белла позировала на фоне озера в красном купальнике на тонких завязках. Особой деталью стали белые цифры "30" на верхней части бикини - таким образом модель обыграла свой новый возраст. На задней части плавок были изображены ее имя и звезда.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Поверх купальника Хадид надела розово-белое летнее платье без боковых вставок. Модель подняла ее, чтобы продемонстрировать праздничный образ и дополнила аутфит коричневыми ковбойскими сапогами.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Среди аксессуаров были многослойные золотые цепочки и браслеты.

"Привет, меня зовут Белла, и мне 30", - подписала публикацию супермодель.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла решила отметить особую дату в непринужденной атмосфере, соединив игривый пляжный образ с деталями в стиле вестерн. Красный купальник с цифрой 30 стал главным акцентом фотосессии, а ковбойские сапоги придали образу характерного для модели сочетания женственности и дерзости.

Популярность Белли Хадид

Белла Хадид стала приобретать популярность в модельном бизнесе в начале 2010-х годов. Она родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе.

В 2014 году Белла подписала контракт с модельным агентством IMG Models, после чего начала активно работать в fashion-индустрии. Она участвовала в фотосессиях для глянцевых изданий, снималась в рекламных кампаниях и выходила на подиумы известных дизайнеров.

Важным этапом в ее карьере стал дебют на Неделе моды в Нью-Йорке в 2014 году.

Настоящее международное признание пришло к Хадиду в 2015-2016 годах, когда она начала регулярно появляться на показах ведущих модных домов, в частности Chanel, Dior и Givenchy.

В 2016 году модель впервые вышла на подиум Victoria's Secret Fashion Show, что явилось еще одной важной событием в ее карьере.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Впоследствии Белла Хадид превратилась в одну из самых влиятельных моделей своего поколения. Ее узнаваемость укрепили обложки Vogue и других ведущих журналов.

Кроме работы на подиуме, модель привлекла внимание благодаря выразительному стилю, смелым модным экспериментам и активности в социальных сетях.