У червоному купальнику та ковбойських чоботях: Белла Хадід відсвяткувала 30-річчя

Як пройшло День народження

Белла позувала на тлі озера в червоному купальнику на тонких зав’язках. Особливою деталлю стали білі цифри "30" на верхній частині бікіні - таким чином модель обіграла свій новий вік. На задній частині плавок також були зображені її ім’я та зірка.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Поверх купальника Хадід одягла рожево-білу літню сукню без бічних вставок. Модель підняла її, щоб продемонструвати святковий образ, і доповнила аутфіт коричневими ковбойськими чоботями.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Серед аксесуарів були багатошарові золоті ланцюжки та браслети.

"Привіт, мене звати Белла, і мені 30", - підписала публікацію супермодель.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла вирішила відзначити особливу дату в невимушеній атмосфері, поєднавши грайливий пляжний образ із деталями в стилі вестерн. Червоний купальник із цифрою 30 став головним акцентом фотосесії, а ковбойські чоботи додали образу характерного для моделі поєднання жіночності та зухвалості.

Популярність Белли Хадід

Белла Хадід почала здобувати популярність у модельному бізнесі на початку 2010-х років. Вона народилася 9 жовтня 1996 року в Лос-Анджелесі.

У 2014 році Белла підписала контракт із модельним агентством IMG Models, після чого почала активно працювати у fashion-індустрії. Вона брала участь у фотосесіях для глянцевих видань, знімалася в рекламних кампаніях і виходила на подіуми відомих дизайнерів.

Важливим етапом у її кар’єрі став дебют на Тижні моди в Нью-Йорку у 2014 році.

Справжнє міжнародне визнання прийшло до Хадід у 2015–2016 роках, коли вона почала регулярно з’являтися на показах провідних модних домів, зокрема Chanel, Dior та Givenchy.

У 2016 році модель уперше вийшла на подіум Victoria’s Secret Fashion Show, що стало ще однією важливою подією в її кар’єрі.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Згодом Белла Хадід перетворилася на одну з найвпливовіших моделей свого покоління. Її впізнаваність зміцнили обкладинки Vogue та інших провідних журналів.

Окрім роботи на подіумі, модель привернула увагу завдяки виразному стилю, сміливим модним експериментам і активності в соціальних мережах.