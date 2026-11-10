"Будьте добрыми к себе": Кара Делевинь поделилась опытом борьбы с зависимостью
Британская модель и актриса Кара Делевинь поделилась советами для людей, которые только начинающих путь к трезвой жизни. В частности, она отметила важность поддержки, хорошего отношения к себе и отказ от чувства вины и стыда.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Variety, звезда объяснила, на что стоит обратить внимание тем, кто пытается избавиться от зависимости от алкоголя или наркотиков.
Что советует актриса
По словам Делевинь, прежде всего важно обращаться за помощью к людям, которые уже прошли этот путь. Они могут поделиться собственным опытом и лучше понять трудности, с которыми сталкивается человек в начале перемен.
"Чувство вины и стыда - это то, что не дает вам поправиться, поэтому делайте все возможное, чтобы избегать их. Не требуйте от себя слишком много. Будьте благоразумны и добры к себе. Относитесь к себе бережно", - отметила актриса.
Она также напомнила, что раньше была слишком самоуверенной в своей способности отказаться от вредных привычек. Делевинь призналась, что неоднократно думала, что может прекратить никогда, однако на самом деле еще не была к этому готова.
"Я всегда думала, что могу это сделать, просто еще не хотела. Вы действительно должны этого захотеть", - объяснила она.
Опыт Кары Делевинь
Кара Делевинь откровенно рассказывает о своем опыте трезвости после того, как в 2022 году обратилась в реабилитационный центр и присоединилась к 12-шаговой программе выздоровления.
Тогда модель также рассказала, что долгое время чувствовала, будто скрывает многое от равняющихся на нее людей. Благодаря изменениям в жизни она наконец-то смогла почувствовать свободу и быть собой без необходимости что-либо скрывать.
В феврале 2026 года она рассказывала, что трезвость изменила не только ее повседневную жизнь, но и мировосприятие. По ее словам, в последние годы она стала чувствовать себя более беззаботной и открытой для жизни.
Актриса также затронула тему самооценки и неуверенности, с которыми, по ее мнению, сталкивается немало людей. Она убеждена, что вместо борьбы с собственными слабостями следует научиться принимать их и относиться к себе с сочувствием.