"Будьте добрими до себе": Кара Делевінь поділилася досвідом боротьби із залежністю

Що радить акторка

За словами Делевінь, насамперед важливо звертатися по допомогу до людей, які вже пройшли цей шлях. Вони можуть поділитися власним досвідом і краще зрозуміти труднощі, з якими стикається людина на початку змін.

"Почуття провини та сорому - це те, що не дає вам одужати, тому робіть усе можливе, щоб уникати їх. Не вимагайте від себе занадто багато. Будьте розсудливими й добрими до себе. Ставтеся до себе дбайливо", - зазначила акторка.

Вона також пригадала, що раніше була надто самовпевненою у своїй здатності відмовитися від шкідливих звичок. Делевінь зізналася, що неодноразово думала, ніби може припинити будь-коли, однак насправді ще не була до цього готова.

"Я завжди думала, що можу це зробити, просто ще не хотіла. Ви справді повинні цього захотіти", - пояснила вона.

Кара Делевіль (фото: instagram.com/caradelevingne)

Досвід Кари Делевінь

Кара Делевінь відверто розповідає про свій досвід тверезості після того, як у 2022 році звернулася до реабілітаційного центру та долучилася до 12-крокової програми одужання.

Тоді модель також розповіла, що тривалий час відчувала, ніби приховує багато чого від людей, які на неї рівняються. Завдяки змінам у житті вона нарешті змогла відчути свободу та бути собою без необхідності щось приховувати.

Кара Делевіль (фото: instagram.com/caradelevingne)

У лютому 2026 року вона розповідала, що тверезість змінила не лише її повсякденне життя, а й світосприйняття. За її словами, останніми роками вона почала почуватися більш безтурботною та відкритою до життя.

Акторка також торкнулася теми самооцінки й невпевненості, з якими, на її думку, стикається чимало людей. Вона переконана, що замість боротьби із власними слабкостями варто навчитися приймати їх і ставитися до себе зі співчуттям.