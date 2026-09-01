Дом дочери Кузьмы Скрябина пострадал во время атаки на Киев: что известно

Что рассказала дочь Кузьмы о "прилете"

Дочь украинского музыканта и лидера группы "Скрябін" Андрея Кузьменко сообщила о попадании в дом, где она проживает в Киеве.

Утром 1 сентября российские войска снова атаковали столицу ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки в одном из многоэтажных домов в Подольском районе вспыхнул пожар.

Как выяснилось, именно в этом доме проживает Барбара. Она показала последствия атаки и рассказала о ситуации в сторис.

По словам Кузьменко, ее квартира не пострадала - "прилет" произошел в другой подъезд дома. Жители сразу взялись помогать, в частности открыли "банку" для жительницы, квартира которой была уничтожена.

Барабара отметила, что физически с ней и ее семьей все хорошо, но пережить атаку без эмоциональных последствий не удалось.

"Прилет в мой дом в другой подъезд. Физически с нами все ок. Морально - без слов", - написала она.

Дочь Кузьмы Скрябина показала последствия российской атаки (скриншот)

Позже Барбара поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своем состоянии.

"Не знаю, как я сегодня работаю. Просто на автомате. С нашим крылом дома, слава Богу, все хорошо. Самое главное - все живы", - отметила она.

Дочь Скрябина о своем состоянии после обстрела (скриншот)

Что известно об атаке на Киев 1 сентября

Напомним, в последние несколько дней российские войска усилили атаки на столицу и область, используя дроны и ракеты.

В ночь на 1 сентября в результате террора пострадали пять районов столицы - Голосеевский, Дарницкий, Днепровский, Святошинский и Соломенский.

Из-за утренней атаки дронами произошло возгорание в 16-этажном доме.

На этом РФ не остановилась. Уже вечером в столице снова раздались взрывы из-за очередного налета российских дронов.