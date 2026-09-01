Будинок доньки Кузьми Скрябіна постраждав під час атаки на Київ: що відомо
Будинок Барбари Кузьменко зазнав пошкоджень під час російської атаки на столицю 1 вересня. Дівчина показала наслідки ворожої атаки та розповіла про свій стан.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Барбари.
Що розповіла донька Кузьми про "приліт"
Донька українського музиканта та лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка повідомила про влучання у будинок, де вона мешкає в Києві.
Уранці 1 вересня російські війська знову атакували столицю ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки в одному з багатоповерхових будинків у Подільському районі спалахнула пожежа.
Як з’ясувалося, саме в цьому будинку проживає Барбара. Вона показала наслідки атаки та розповіла про ситуацію в сториз.
За словами Кузьменко, її квартира не постраждала - "приліт" стався в інший під’їзд будинку. Жителі одразу взялися допомагати, зокрема відкрили "банку" для мешканки, квартира якої була знищена.
Барабара зазначила, що фізично з нею та її родиною все добре, але пережити атаку без емоційних наслідків не вдалося.
"Приліт в мій будинок в інший під’їзд. Фізично з нами все ок. Морально - без слів", - написала вона.
Згодом Барбара подякувала усім за підтримку та розповіла про свій стан.
"Не знаю, як я сьогодні працюю. Просто на автоматі. З нашим крилом будинку, слава Богу, все добре. Найголовніше - всі живі", - зазначила вона.
Що відомо про атаку на Київ 1 вересня
Нагадаємо, останні кілька днів російські війська посилили атаки на столицю та область, використовуючи дрони та ракети.
В ніч на 1 вересня внаслідок терору постраждали п'ять районів столиці - Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський та Солом'янський.
Через ранкову атаку дронами сталося загоряння в 16-поверховому будинку.
На цьому РФ не зупинилася. Вже увечері в столиці знову пролунали вибухи через чергову наліт російських дронів.