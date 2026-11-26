С кем Бритни Спирс проводит День благодарения

По информации Page Six, певица находится в Луизиане вместе с сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.

К встрече также присоединились ее младшая сестра Джейми Линн, муж сестры Джейми Уотсон и племянницы Мэдди и Айви.

"Пока все отлично проводят время", - рассказал источник издания.

Бритни Спирс с сыновьями (фото: instagram.com/britneyspears)

Отдельно TMZ сообщает, что Бритни встретилась и с родителями – Линн и Джейми Спирс.

По данным этого медиа, она приехала в Луизиану за несколько дней до праздника после поездки в Лондон. Ее уже замечали в городе с родными и друзьями.

Представитель артистки на момент публикации Page Six не дал комментария.

Что Спирс написала в удаленном обращении

21 ноября певица опубликовала в Instagram сообщение, в котором извинилась перед семьей за то, что возвращалась к проблемам прошлого.

"Мне очень жаль, что я вспоминала старые проблемы", – написала она.

Спирс объяснила, что таким образом пыталась оградить свои чувства. В то же время она призналась, что очень скучает по близким, а собственное упрямство назвала детской.

Каких родственников и споров касалось обращения, артистка не уточнила. Впоследствии сообщение исчезло с ее страницы.

Почему певица конфликтовала с семьей

Семейные споры были связаны, в частности, с опекой над Бритни, которая длилась более 13 лет.

Она ограничивала возможность певицы самостоятельно принимать личные и финансовые решения. Одним из ее опекунов был отец Джейми Спирс.

12 ноября 2021 г. суд в Лос-Анджелесе прекратил опеку. До этого Бритни публично выступила против такого порядка и заявила о злоупотреблениях со стороны людей, контролировавших ее жизнь.

Бритни Спирс с отцом (фото: instagram.com/britneyspears)

В дальнейшем исполнительница продолжала критиковать родителей и сестру. О сложных отношениях с близкими она также рассказала в своих мемуарах, вышедших в 2023 году.

Публичные претензии к Джейми Линн звучали и в ноябре - незадолго до обращения с извинениями и нынешней поездки в семью.