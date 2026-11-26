З ким Брітні Спірс проводить День подяки

За інформацією Page Six, співачка перебуває в Луїзіані разом із синами Шоном Престоном і Джейденом Джеймсом.

До зустрічі також долучилися її молодша сестра Джеймі Лінн, чоловік сестри Джеймі Вотсон та племінниці Медді й Айві.

"Поки що всі чудово проводять час", - розповіло джерело видання.

Брітні Спірс із синами (фото: instagram.com/britneyspears)

Окремо TMZ повідомляє, що Брітні зустрілася і з батьками - Лінн та Джеймі Спірс.

За даними цього медіа, вона приїхала до Луїзіани за кілька днів до свята після подорожі до Лондона. Її вже помічали в місті з рідними та друзями.

Представник артистки на момент публікації Page Six не надав коментаря.

Що Спірс написала у видаленому зверненні

21 листопада співачка опублікувала в Instagram допис, у якому попросила вибачення перед родиною за те, що поверталася до проблем минулого.

"Мені дуже шкода, що я згадувала старі проблеми", - написала вона.

Спірс пояснила, що таким чином намагалася захистити свої почуття. Водночас вона зізналася, що дуже сумує за близькими, а власну впертість назвала дитячою.

Яких саме родичів і суперечок стосувалося звернення, артистка не уточнила. Згодом допис зник із її сторінки.

Чому співачка конфліктувала з родиною

Сімейні суперечки були пов’язані, зокрема, з опікою над Брітні, яка тривала понад 13 років.

Вона обмежувала можливість співачки самостійно ухвалювати особисті та фінансові рішення. Одним з її опікунів був батько Джеймі Спірс.

12 листопада 2021 року суд у Лос-Анджелесі припинив опіку. До цього Брітні публічно виступила проти такого порядку та заявила про зловживання з боку людей, які контролювали її життя.

Брітні Спірс з батьком (фото: instagram.com/britneyspears)

Надалі виконавиця продовжувала критикувати батьків і сестру. Про складні стосунки з близькими вона також розповіла у своїх мемуарах, які вийшли 2023 року.

Публічні претензії до Джеймі Лінн лунали й цього листопада - незадовго до звернення з вибаченнями та нинішньої поїздки до родини.