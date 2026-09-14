Брэда Питта заметили на свидании с девушкой на 29 лет моложе

Стильные образы пары

Для выхода на теннисный турнир Брэд Питт выбрал непринужденный образ: нежно-голубое поло, синие джинсы и бейсболку, одетую козырьком назад. Актер также дополнил наряды очками-авиаторами, часами и украшениями.

Инес де Рамон появилась на трибунах в винтажном платье Dior на тонких бретелях. Наряд украшал принт, напоминающий газетные страницы. Образ она дополнила черными очками, часами и кольцами, а волосы оставила распущенными.

Во время матча Питт и де Рамон сидели рядом и следили за игрой.

Брэд Питт и Инес де Рамон (фото: instagram.com/usopen)

Что известно об их отношениях

Брэд Питт и Инес де Рамон вместе около четырех лет. Впервые их заметили как пару на публичном мероприятии в ноябре 2022 года - они вместе посетили концерт Боно.

С того времени знаменитости периодически появляются вместе на светских мероприятиях, однако подробностями личной жизни не слишком делятся.

Ранее в СМИ появлялись предположения, что Питт якобы уже признался де Рамоном. В то же время другие источники утверждали, что пара не спешит со свадьбой.

Добавим, что Инес де Рамон - не только партнер Брэда Питта, но и успешная профессионалка в сфере ювелирного бизнеса. Она владеет четырьмя языками - английским, испанским, французским и немецким.

Помимо профессиональной деятельности, Инес интересуется велнесом и здоровым образом жизни. Она имеет сертификацию тренера по интегративному питанию, так что тема баланса между самочувствием и образом жизни является одной из ее профессиональных сфер интересов.