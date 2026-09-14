Бреда Пітта помітили на побаченні з молодшою на 29 років дівчиною
62-річний Бред Пітт відвідав фінал жіночого одиночного розряду Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку. Він був разом зі своєю коханою - 33-річною дизайнеркою ювелірних прикрас Інес де Рамон.
Wave RBC.UA повідомляє, що зіркова пара потрапила до об’єктивів камер під час матчу, а спільні кадри опублікували в офіційному Instagram-акаунті US Open.
Стильні образи пари
Для виходу на тенісний турнір Бред Пітт обрав невимушений образ: ніжно-блакитне поло, сині джинси та бейсболку, яку одягнув козирком назад. Актор також доповнив вбрання окулярами-авіаторами, годинником і прикрасами.
Інес де Рамон з’явилася на трибунах у вінтажній сукні Dior на тонких бретелях. Вбрання прикрашав принт, що нагадує газетні сторінки. Образ вона доповнила чорними окулярами, годинником і каблучками, а волосся залишила розпущеним.
Під час матчу Пітт і де Рамон сиділи поруч та разом стежили за грою.
Що відомо про їхні стосунки
Бред Пітт та Інес де Рамон разом близько чотирьох років. Вперше їх помітили як пару на публічному заході в листопаді 2022 року - вони разом відвідали концерт Боно.
Відтоді знаменитості періодично з’являються разом на світських заходах, однак подробицями особистого життя не надто діляться.
Раніше у ЗМІ з’являлися припущення, що Пітт нібито вже освідчився де Рамон. Водночас інші джерела стверджували, що пара не поспішає з весіллям.
Додамо, що Інес де Рамон - не лише партнерка Бреда Пітта, а й успішна професіоналка у сфері ювелірного бізнесу. Вона володіє чотирма мовами - англійською, іспанською, французькою та німецькою.
Окрім професійної діяльності, Інес цікавиться велнесом та здоровим способом життя. Вона має сертифікацію тренерки з інтегративного харчування, тож тема балансу між самопочуттям і способом життя є однією з її професійних сфер інтересів.