Брат принцессы Дианы рассекретил слова Чарльза III после ее смерти: "Мы скоро ее забудем"

Что ответил дворец

По словам Чарльза Спенсера, спор между ним и тогдашним принцем Уэльским возник из-за организации похорон Дианы. Брат принцессы выступал против того, чтобы ее сыновья, 15-летний Уильям и 12-летний Гарри, шли за гробом матери во время похорон.

Спенсер утверждает, что считал такое решение слишком трудным для детей. По его версии, во время эмоционального телефонного разговора Чарльз сказал фразу: "Будьте уверены, мы скоро ее забудем". Именно этот эпизод стал одним из самых громких фрагментов будущих мемуаров.

В Букингемском дворце не стали непосредственно комментировать книгу, однако сделали необычно резкое заявление.

Принцесса Диана (фото: Getty Images)

Представитель дворца отметил, что король осознает, как "боль братского горя может затмить разум, повлиять на суждения и память", причем последствия такого переживания могут оставаться даже спустя много лет после потери.

Таким образом, дворец не привел собственной версии того разговора и не представил доказательств, непосредственно опровергающих цитату Спенсера. В то же время, формулировка заявления четко ставит под сомнение достоверность его воспоминаний о событиях почти 30-летней давности.

Другие утверждения Спенсера

В книге Чарльз Спенсер также описывает реакцию тогдашнего принца Чарльза на смерть Дианы. По его словам, во время разговора тот вел себя настолько приподнято, что брат принцессы сравнил его состояние с человеком, только что выигравшим в лотерею. Это также воспоминание и оценка самого Спенсера, а не установленный факт.

Мемуары охватывают жизнь Дианы, ее отношения с братом и события последней недели ее жизни. Издатель называет книгу личным рассказом Спенсера о сестре, написанной спустя почти три десятилетия после ее гибели.

Диана погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет. Ее похороны состоялись 6 сентября.

Новая книга выходит в канун 30-й годовщины смерти Дианы в 2027 году и уже привлекла значительное внимание.