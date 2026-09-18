Брат принцеси Діани розсекретив слова Чарльза III після її смерті: "Ми скоро її забудемо"

Що відповів палац

За словами Чарльза Спенсера, суперечка між ним і тодішнім принцом Уельським виникла через організацію похорону Діани. Брат принцеси виступав проти того, щоб її сини, 15-річний Вільям і 12-річний Гаррі, йшли за труною матері під час похорону.

Спенсер стверджує, що вважав таке рішення надто важким для дітей. За його версією, під час емоційної телефонної розмови Чарльз сказав фразу: "Будьте певні, ми скоро її забудемо". Саме цей епізод став одним із найгучніших фрагментів майбутніх мемуарів.

У Букінгемському палаці не стали безпосередньо коментувати книгу, однак зробили незвично різку заяву.

Принцеса Діана (фото: Getty Images)

Представник палацу зазначив, що король усвідомлює, як "біль братнього горя може затьмарити розум, вплинути на судження та пам'ять", причому наслідки такого переживання можуть залишатися навіть через багато років після втрати.

Таким чином, палац не навів власної версії тієї розмови й не представив доказів, які б безпосередньо спростовували цитату Спенсера. Водночас формулювання заяви чітко ставить під сумнів достовірність його спогадів про події майже 30-річної давнини.

Інші твердження Спенсера

У книзі Чарльз Спенсер також описує реакцію тодішнього принца Чарльза на смерть Діани. За його словами, під час розмови той поводився настільки піднесено, що брат принцеси порівняв його стан із людиною, яка щойно виграла в лотерею. Це також є спогадом і оцінкою самого Спенсера, а не встановленим фактом.

Мемуари охоплюють життя Діани, її стосунки з братом і події останнього тижня її життя. Видавець називає книгу особистою розповіддю Спенсера про сестру, написаною майже через три десятиліття після її загибелі.

Діана загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року у віці 36 років. Її похорон відбувся 6 вересня.

Нова книга виходить напередодні 30-ї річниці смерті Діани у 2027 році й уже привернула значну увагу.