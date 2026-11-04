Блэйк Лайвли появилась на публике в винтажном платье Chanel и современных аксессуарах

Образ актрисы

Для выхода 39-летняя знаменитость выбрала модель из коллекции Chanel осень-зима 1994 года, автором которой был Карл Лагерфельд. Темно-синее мини платье было расшито блестками и имело выразительный корсетный силуэт из декольте в форме сердца.

Главной деталью наряда стали два больших черных атласных банта.

Винтажная вещь Лайвли сочеталась с современным аксессуаром того же бренда - черной кожаной сумкой из коллекции Chanel осень-зима 2026. Модель с золотистой фурнитурой и короткой ручкой придала образу актуального звучания.

Блейк Лайвли (фото: gettyimages.com)

Обувь актриса подобрала от любимого бренда Christian Louboutin. Она остановилась на туфлях с заостренными носками, прозрачными вставками и тонкими ремешками вокруг щиколоток. Завершающим акцентом стала узнаваемая красная подошва марки.

Среди украшений особое внимание привлекали серьги-подвески в форме бантов и несколько массивных золотых колечков, которые актриса разместила на обеих руках. Образ дополнили сдержанный маникюр и светлые волосы, уложенные в мягкие голливудские волны с боковым пробором.

Блейк Лайвли (фото: gettyimages.com)

Этот выход стал одним из редких публичных появлений Блэйка Лайвли за последнее время. Для него актриса сделала ставку на сочетание архивной моды Chanel с современными аксессуарами, сохранив характерную для себя любовь к выразительным деталям.

Чем известна актриса

Блейк Лайвли - американская актриса, получившая мировую известность благодаря роли Серены ван дер Вудсен в молодежном сериале "Сплетница" (Gossip Girl), выходившем с 2007 по 2012 год.

Среди ее самых известных работ также фильмы "Возраст Адалин", "Милина", "Простая услуга" и "Оставь, если любишь".

Помимо актерской карьеры, Лайвли известна интересом к моде, яркими появлениями на светских мероприятиях и сотрудничеством с ведущими модными брендами. Ее неоднократно отмечали за стиль и умение создавать эффектные образы для красных дорожек.