Блейк Лайвлі з'явилася на публіці у вінтажній сукні Chanel та сучасних аксесуарах

Образ акторки

Для виходу 39-річна знаменитість обрала модель із колекції Chanel осінь-зима 1994 року, автором якої був Карл Лагерфельд. Темно-синя мінісукня була розшита блискітками та мала виразний корсетний силует із декольте у формі серця.

Головною деталлю вбрання стали два великі чорні атласні банти.

Вінтажну річ Лайвлі поєднала із сучасним аксесуаром того самого бренду - чорною шкіряною сумкою із колекції Chanel осінь-зима 2026. Модель із золотистою фурнітурою та короткою ручкою додала образу актуального звучання.

Блейк Лайвлі (фото: gettyimages.com)

Взуття акторка підібрала від улюбленого бренду Christian Louboutin. Вона зупинилася на туфлях із загостреними носками, прозорими вставками та тонкими ремінцями навколо щиколоток. Завершальним акцентом стала впізнавана червона підошва марки.

Серед прикрас особливу увагу привертали сережки-підвіски у формі бантів і кілька масивних золотих каблучок, які акторка розмістила на обох руках. Образ доповнили стриманий манікюр і світле волосся, укладене у м’які голлівудські хвилі з боковим проділом.

Блейк Лайвлі (фото: gettyimages.com)

Цей вихід став одним із рідкісних публічних появ Блейк Лайвлі за останній час. Для нього акторка зробила ставку на поєднання архівної моди Chanel із сучасними аксесуарами, зберігши характерну для себе любов до виразних деталей.

Чим відома акторка

Блейк Лайвлі - американська акторка, яка здобула світову популярність завдяки ролі Серени ван дер Вудсен у молодіжному серіалі "Пліткарка" (Gossip Girl), що виходив із 2007 до 2012 року.

Серед її найвідоміших робіт також фільми "Вік Адалін", "Мілина", "Проста послуга" та "Покинь, якщо кохаєш".

Окрім акторської кар’єри, Лайвлі відома інтересом до моди, яскравими появами на світських заходах і співпрацею з провідними модними брендами. Її неодноразово відзначали за стиль і вміння створювати ефектні образи для червоних доріжок.